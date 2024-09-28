Yayınlanma: 28.09.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL 6. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/72 Esas

KONU : İlanen Tebligat

Velayet (Velayetin Kaldırılması (TMK M.348)) davası nedeniyle;

İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra duruşmanın bırakıldığı 14/01/2025 günü saat 10:30'de geçerli bir özrü olmadan duruşmada hazır bulunmadığı takdirde, duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu Suriye Uyruklu, Abed oğlu, 11/04/1969 doğumlu davalı ESMAHAN KÖSE'ye tahkikat duruşma günü bildirir tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 25/09/2024