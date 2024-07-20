T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 20.07.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2018/669 Esas

KARAR NO: 2024/109

"Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçundan Mahkememizin yukarıda Esas sayılı dosyasında sanık olan Sabri ve Remziye oğlu, Silvan, 17/12/1983 doğumlu, Diyarbakır, Silvan, Akyol mahallesi nüfusunda kayıtlı, İhsan DEMİR hakkında, mahkememizin 04/04/2024 tarihli ilamı ile 7394 Sayılı Yasa'nın 4. Maddesi ile değişik 213 sayılı Vergi Usul Yasası'nın 359/b , TCK'nın 43/1, 62/1, 53/1,2,3 maddelerigereğince sonuç olarak 3 Yıl 4 Ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, hakkında birinci kez tekerrür hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiş olup, söz konusu hüküm tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle sanığa tebliğ edilemediğinden;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibinebeyanda bulunmak suretiyle ya da ceza infaz kurumuna dilekçe vermek veya ceza infaz kurumu müdürüne tutanağa bağlanmak üzere beyanda bulunmak suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere, belirtilen sürede istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği,İLAN OLUNUR. 18.07.2024