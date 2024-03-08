T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 1. İLAN

Yayınlanma: 08.03.2024 - 00:00

Sayı: 2023/392 Esas

İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN GAİBE VE 3. ŞAHISLARA DUYURU

Davacı, İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı , KAYYUM İSTANBUL DEFTARDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Keçeci Karabaş Mahallesi, 1600 ada, 127 parsel sayılı, 62,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın, tapuda tamamı adına kayıtlı Hasan kızı Fatma'ya dosyamızda yapılan tüm araştırmalara rağmen bulunamadığı, nüfus kaydına ulaşılamadığı, sağ olup olmadığı bilinmediği, bilgisi bulunanların mahkememiz 2023/392 Esas sayılı dosyasına bilgi ve belge sunmaları aksi halde adı geçen şahıs hakkında gaipliğine karar verileceği hususu Türk Medeni Kanununun 33/2 maddesi ve 713. maddesi gereğince tüm ilgili kişilere ilanen duyurulur. 26/02/2024