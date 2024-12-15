Yayınlanma: 15.12.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2024/484 Esas

KARAR NO : 2024/700

Kadına Karşı Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/06/2024 tarihli ilamı ile sanık Halil İbrahim ÖZDAL hakkında TCK'nın 86/2, 86/3-a, 29, 62, CMK'nın 253/1, TCK'nın 52/2-3 maddesi gereğince sonuç olarak 1.680,00-TL. Adli para cezası ile cezalandırılan Celal ve Meryem oğlu, 03/07/1989 Seyhan Doğumlu, (T.C.Kimlik No: 18502140674) sanık Halil İbrahim ÖZDAL tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 2 hafta içerisinde, Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceği aksi takdirde ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğedilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR. 13.12.2024