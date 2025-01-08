T.C. İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 08.01.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2023/1456 Esas

KARAR NO : 2024/776

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/06/2024 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Halit ve Yeter oğlu, 14/02/1992 Fatih doğumlu, katılan sanık Engin ŞANLIDERE tüm aramalara rağmen bulunamamış, katılan sanığa gerekçeli karar ve diğer katılan sanıkların istinaf dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlanın yayımlanmasından itibaren iki hafta içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzerebulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren iki hafta sonra kararın ve diğer katılan sanıklar müdafi istinaf dilekçesinin katılan sanık Engin ŞANLIDERE'ye tebliğ edilmiş sayılacağı, aksi takdirde hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.02/01/2025