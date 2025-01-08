T.C. İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 08.01.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2024/412 Esas

KARAR NO : 2024/950

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/09/2024 tarihli ilamı ile TCK'nın 165/1, 62/1, 52, maddeleri gereğince sonuç olarak (iddianamede yer alan 24 farklı müştekiye karşı 24 kez atılı suçu işlemiş olduğundan) 24 KEZ 5 AY HAPİS VE 80,00-TL. ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILAN Sait ve Sebiha oğlu, 18/12/1986 Hakkari doğumlu, sanık Erkan TAŞtüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlanın yayımlanmasından itibaren iki hafta içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren iki hafta sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, aksi takdirde hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.02/01/2025