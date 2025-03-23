Yayınlanma: 23.03.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

DOSYA NO: 2024/532 Esas

KARAR NO: 2024/1161

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/12/2024 tarihli ilamı ile Hakkı Olmayan Yere Tecavüz suçundan TCK'nın 154/1,62,52/2-3, 53/1, 58/1, 58/7 maddeleri gereğince sonuç olarak 5 Ay Hapis ve 80,00-TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, mala zarar verme suçundan ise TCK'nın 151/1, 62/1, 53/1, 58/1, 58/7 maddeleri gereğince sonuç olarak 3 Ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılan Memet Ali ve Gazal oğlu, 01/05/1987 Pütürge Doğumlu sanık RAMAZAN ALTUNHAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlanın yayımlanmasından itibaren iki hafta içinde Mahkememizeveya Mahkememize gönderilmek üzerebulunduğuyer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren iki hafta sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR. 19/03/2025