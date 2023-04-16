T.C. İSTANBUL 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayınlanma: 16 Nisan 2023

DOSYA NO : 2022/814

KARAR NO : 2023/245

Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/03/2023 tarihli ilamı ile sanık KARRAR HAYDER HAMZAH ALHAMZAH hakkında; BERAAT kararı verilmiş olup, Sanık KARRAR HAYDER HAMZAH ALHAMZAH, Hayder ve Intısar oğlu, 25/06/1994 IRAK doğumlu, TC Kimlik No:99189128186) tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığagerekçeli karartebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememizeveya Mahkememize gönderilmek üzerebulunduğuyer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge AdliyeMahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceğiaksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmişsayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.13.04.2023