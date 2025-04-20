T.C. İSTANBUL 63. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 20.04.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 63. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2024/168 Esas

KARAR NO: 2025/35

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/01/2025 tarihli ilamı ile 141/1 maddesi gereğince MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 1 YIL 15 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Halid ve Rahima oğlu, 01/01/1999 Filistin doğumlu, AHMET MUSTAFA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Yurt Genelinde Yayınlanan bir gazetede ve internet haber sitelerinden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 haftaiçerisinde mahkememize verilecek veya gönderilecek birdilekçe ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği, İLAN OLUNUR.17.04.2025