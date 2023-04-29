T.C. İSTANBUL 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 29 Nisan 2023

DOSYA NO: 2019/543 Esas

KARAR NO: 2021/195

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık sanık Tolga Önder İZKÜBARLAS hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda;

Mahkememizin 30.03.2021 tarih, 2019/543 Esas ve 2021/195 Karar sayılı kararı ile sanık Tolga Önder İZKÜRBARLAS'ın TCK 158/1-f-son, 43, 52/2, 52/4, 53/1-2-3, 58/6 maddeleri uyarınca 4 yıl hapis ve11.760 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiş ve tüm aramalara rağmen Murat ve Ayşe kızı, 18.04.1988 doğumlu Bilge AYYILDIZ bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYINLANAN GAZETEDE VE INTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize dilekçe verilmesi veya bir başka yer ceza mahkemesi aracılığı ile ceza infaz kurumunda bulunanlar için ceza infaz kurumu aracılığıyla gönderilmesi yahut tutanağa geçirilmek ve hakime onaylatılmak kaydı ile zabıt katibine beyanda bulunması sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzerekarar verildiği İLAN OLUNUR. 27/04/2023