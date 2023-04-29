T.C. İSTANBUL 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 29 Nisan 2023

DOSYA NO: 2022/634 Esas

KARAR NO: 2023/12

Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık sanık İsmail TURAN hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda;

Mahkememizin 12.01.2023 tarih, 2022/634 Esas ve 2023/12 Karar sayılı kararı ile Ahmet ve Almas oğlu, 01.01.1980 doğumlu, Kars, Selim, Yalnızçam nüf. kayıtlı sanık İsmail TURAN'ın TCK 158/1-L-son, 52/2, 52/4, 53/1-2-3, 58/6 maddeleri uyarınca 4 yıl hapis ve15.980 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiş ve tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYINLANAN GAZETEDE VE INTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize dilekçe verilmesi veya bir başka yer ceza mahkemesi aracılığı ile ceza infaz kurumunda bulunanlar için ceza infaz kurumu aracılığıyla gönderilmesi yahut tutanağa geçirilmek ve hakime onaylatılmak kaydı ile zabıt katibine beyanda bulunması sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzerekarar verildiği İLAN OLUNUR. 27.04.2023