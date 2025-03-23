T.C. İSTANBUL 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. İSTANBUL 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2023/1021 Esas
Konu: GAİPLİK İLANI
GAİPLİK İLANI
YAŞAR TEKELİ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve Mahkememizin 07/01/2025 tarih, 2023/1021 Esas, 2025/12 Karar sayılı ilamı uyarınca,
"1- Davanın KABÜLÜ İLE, 20312191784 TC kimlik numaralı, Mehmet ve Hediye'den olma, 01/06/1943 İstanbul doğumlu FETHİ KAMAZ'ın TMK 32. MADDESİ GEREĞİNCE 02/08/2023 tarihinden itibaren GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİNE."dair verilen kararın adı geçen gaip FETHİ KAMAZ'a tebilğine, ilan tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde İstinaf yoluna başvurabileceği, İstinaf etmediği takdirde kararın kesinleştirileceği hususu GAİP FETHİ KAMAZ'a kararın tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06.02.2025