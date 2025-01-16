T.C. İSTANBUL 74. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 16.01.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 74. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2024/763

KARAR NO : 2024/77

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/10/2024 tarihli ilamı ile sanık MEHMET KAPTAN hakkında mahkememizde açılan davada;

Mahkememiz dosyasının müştekisi GÖKHAN TERZİOĞLU : Medeni ve Zinet oğlu, 16/01/2005 YÜKSEKOVA doğumlu, HAKKARİ, YÜKSEKOVA, Dağlıca mah/köy nüfusunda kayıtlı, TC: 10718334816 nolu müşteki Gökhan Terzioğlu tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığagerekçeli karartebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün içinde Mahkememizeveya Mahkememize gönderilmek üzerebulunduğuyer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge AdliyeMahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceğiaksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR. 09/01/2025