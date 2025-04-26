Yayınlanma: 26.04.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Dava konusu İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Kalyoncukulluğu Mahallesi, Fakir sokak (Ataman sokak), 436 ada, 11 parseldeki taşınmazın maliki Anastas kızı Evdiriki'den haber alınamadığı ve davacı vekili de gaipliğine karar verilmesini talep ettiğinden, gaipleri bilenlerin, tanıyanların, gaipler hakkında bilgisi olan kimselerin Mahkememizin 2024/182 esas sayılı dosyasına bilgi vermesi, gaibin hayatta ise adresinin bildirilmesi, 08/01/2026 günü saat 09.45'te İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesinde bulunması ilan olunur.Gaipliklerine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.