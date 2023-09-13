T.C. İSTANBUL 8. TÜKETİCİ MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 13 Eylül 2023

ESAS NO: 2022/159 Esas

DAVALI: CEMİL KURTULUŞ 5137 Sok. No:6 K:1 Çamdibi Mah.Bornova/ İZMİR

Davacı Aktif Yatırım Bankası A.Ş. tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

H.M.K 122 ve 127. Maddeleri gereğince tebliğden itibaren iki hafta içinde cevaplarını H.M.K. 129/2 Maddesi gereğince tüm delillerini bildirmek ve dilekçe eklemek, getirtilecekler için bilgileri sunmak zorunda olduğu, cevap verilmemesi halinde HMK 128. Maddesi gereğince davacının dilekçesinde vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, (Dava Dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere)

21/09/2023 günü saat: 10:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için hazırlık yapmanız, gelmemeniz ve yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya getirilecek belgeler için gerekli açıklamaları yapmanız, süresi içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınızilanen tebliğ ve ihtar olunur. 05/09/2023