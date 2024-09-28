Yayınlanma: 28.09.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2017/206 Esas

Davalı : Garabet Horozoğlu Baruthane Caddesi No:52 D:7 Kurtuluş Şişli/ İstanbul

Tebliğ yerine geçmek üzere, dava dilekçesi ve tensip zaptı, iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere, 2 haftalık kesin sürede davaya cevaplarınızı, itirazlarınızı ve dellillerinizi HMK 126. maddesi gereği davacı sayısı kadar suretler ile mahkemeye ibraz etmeniz, cevap vermediğiniz takdirde, dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ve;

Tebligat yerine geçmek üzere duruşma günü olarak belirlenen 07/11/2024 günü saat: 09:30'da duruşmaya gelmeniz, HMK. 139. maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği tebligat Kanunu 28. Maddesi gereği ilan olunur.