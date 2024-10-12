T.C. İSTANBUL 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 12.10.2024 - 00:00

Sayı: 2022/465 Esas Konu: Gaiplik İlanı 2. GAİPLİK İLANI

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Veledi Karabaş Mahallesi, Nişastane Sokağı'nda bulunan 1400 ada, 3 parsel sayılı 541,00 metrekare sahalı taşınmazın 3/4 hissesi tapu kayıt maliki Ethem : Hüseyin oğlunun adına mevcut tapu kaydının iptali ile işbu şahsın gaipliğine karar verilmesini ve taşınmazın iş bu 3/4 hissesinin 5737 sayılı Vakıflar kanunun 17.maddesi gereği tüm takyidatlardan ari olarak “Veledi Karabaş Mescidi İmamına Meşruta Mukataa Vakfı” adına tesciline karar verilmesinin talep edildiği anlaşılmakla, Mahkememizdeki dava konusu tapu kayıt maliki Ethem : Hüseyin oğlu nun (3/4 hisse maliki) gaip olduğu iddia edildiğinden adı geçen şahıs hakkında bilgisi ve görgüsü olanların ilk ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2022/465 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri veya bu süre içerisinde gaiplik kararı verilmesi istenilen şahsın mahkememize müracaat etmesi gerektiği, ilandan sonuç alınamadığı takdirde TMK'nun 33/2 - 35. maddeleri gereğince göre şahıslar hakkında gaipliğe karar verileceği ilan olunur. 31/05/2024