Yayınlanma: 08.02.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN/BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO: 2024/681 Esas

DAVALI: HAKAN KARABAŞ

Davacı Davut Demirel tarafından aleyhinize açılan Banka Teminat Mektubundan Kaynaklanan Davalar davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesi, tevzi formu, tensip zaptı, ön inceleme tensip zaptı ve duruşma tutanağı dava dilekçesinde kimlik ve adresiniz bulunmadığı gerekçesiyle tebliğe çıkarılmamış ve tebligat yapılamamıştır. Yeni adresiniz tespit edilemediği anlaşıldığından, dava dilekçesi, tevzi formu, tensip zaptı, ön inceleme tensip zaptı, ve duruşma tutanağı ile birlikte ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Mahkememiz duruşma salonunda 26/03/2025 günü saat 10:55'da ön inceleme duruşması yapılacağından dava dilekçesine karşı iki haftalık kesin sürede cevap vermeniz, duruşmaya gelmeniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.05/02/2025