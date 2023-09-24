T.C. İSTANBUL 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 24 Eylül 2023

ESAS NO: 2022/449 Esas

DAVALI: ZEKİ ÖNER- TCKN:411******52- Sümer Mah. 8/2 Sok. No:5 İç Kapı No:33 Zeytinburnu/ İSTANBUL

Davacı QNB Finansbank A.Ş. tarafından aleyhinize açılan 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktöring Ve Finansman Şirketleri Kanunundan Kaynaklanan (İtirazın İptali) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Yeni adresiniz tespit edilemediği anlaşıldığından, bilirkişi raporunun ve bilirkişi ek raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporuna ve Bilirkişi ek raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur. 11/09/2023