T.C. İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/2091 Esas
AYTEN YAZITEKİN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Gaipliğine karar verilmesi talep edilen AYDIN YAZITEKİN ' ın gaipliği hakkında kendisini bilen, tanıyan, görenlerin veya bizzat kendisinin 05/12/2024 günü saat:11:55 de mahkemede hazır olması, aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam edilerek GAİPLİĞİNE karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 21/02/2024
GAİP
T.C. KİMLİK NO: 27316610006
ADI SOYADI: AYDIN YAZITEKİN
BABA ADI: KEKO
ANA ADI: ŞAKİRE
DOĞUM TARİHİ: 02/05/1971
DOĞUM YERİ: ELAZIĞ
#ilangovtr Basın No: ILN01992038