T.C. İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 30.05.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/2091 Esas

AYTEN YAZITEKİN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaipliğine karar verilmesi talep edilen AYDIN YAZITEKİN ' ın gaipliği hakkında kendisini bilen, tanıyan, görenlerin veya bizzat kendisinin 05/12/2024 günü saat:11:55 de mahkemede hazır olması, aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam edilerek GAİPLİĞİNE karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 21/02/2024

GAİP

T.C. KİMLİK NO: 27316610006

ADI SOYADI: AYDIN YAZITEKİN

BABA ADI: KEKO

ANA ADI: ŞAKİRE

DOĞUM TARİHİ: 02/05/1971

DOĞUM YERİ: ELAZIĞ