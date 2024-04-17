T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 17.04.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2021/885 Esas

KARAR NO: 2022/1204

5607 Sayılı kanuna muhalefet etmeksuçundanmahkememizin 2021/885 esas 2022/1204 kararı ile sanık IRYNA KRASIU (Ludmila oğlu, 24/11/1984 ZAPORİJYA doğumlu) hakkında 5607 Sayılı Kanunun 3/1 maddesi uyarınca 20 TL ve 6.000 TL adli para cezası kararı verilmiş, sanık beyan ettiğiadresindetüm aramalara rağmen bulunamamış vemahkememiz gerekçeli kararı kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye geneli birgazete ve bir internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE;

2- Tebliğ olunacak evrakların ve ilan suretinin 1 ay süre ile mahkemeler divanhanesinde asılmasıiçin müzekkere yazılmasına;

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına kararın tebliğinden itibaren 7 gün içindemahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle itirazkanun yolu açık olmak üzere 22/11/2022 tarihinde karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.12/04/2024