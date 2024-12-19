T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. İstanbul Anadolu 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
TEREKE TASFİYESİNİN TATİLİ İLANI
ESAS NO : 2022/6 Tereke
Mirasbırakanın Adı Soyadı ve Adresi : 373****756 T.C. Kimlik numaralı METİN KIRÇAL
Adil ve Zeynep oğlu, 01/05/1959 doğumlu, 12/03/2022 tarihinde vefat, son yerleşim yeri: Üsküdar / İstanbul
Müteveffa Metin Kırçal 'ın terekesi muris terekesine aitmal varlığının tasfiye giderlerini karşılamadığı anlaşıldığından İ.İ.K. 217 Maddesi gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir.
İşbu ilan tarihinden itibaren 30 gün süreiçinde 30.000 TL. Tasfiye Gider Avansının alacaklılar tarafından peşin verilerek tasfiyeye ilişkin işlemlerin yürütülmesinin devamı istenilmediği takdirde tereke tasfiyesinin KAPATILACAĞI ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02141723