T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 19.12.2024 - 00:01

T.C. İstanbul Anadolu 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

TEREKE TASFİYESİNİN TATİLİ İLANI

ESAS NO : 2022/6 Tereke

Mirasbırakanın Adı Soyadı ve Adresi : 373****756 T.C. Kimlik numaralı METİN KIRÇAL

Adil ve Zeynep oğlu, 01/05/1959 doğumlu, 12/03/2022 tarihinde vefat, son yerleşim yeri: Üsküdar / İstanbul

Müteveffa Metin Kırçal 'ın terekesi muris terekesine aitmal varlığının tasfiye giderlerini karşılamadığı anlaşıldığından İ.İ.K. 217 Maddesi gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir.

İşbu ilan tarihinden itibaren 30 gün süreiçinde 30.000 TL. Tasfiye Gider Avansının alacaklılar tarafından peşin verilerek tasfiyeye ilişkin işlemlerin yürütülmesinin devamı istenilmediği takdirde tereke tasfiyesinin KAPATILACAĞI ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02141723