T.C. İSTANBUL ANADOLU 11. AİLE MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 26.05.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/165 Esas

DAVALILAR: 1- AZİZE EL ALİ

2- İBRAHİM EL ALİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Velayetin Kaldırılması davasının yapılan yargılamasında;

Dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ile duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız, bilinen adreste bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 03/10/2024 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.