T.C. İSTANBUL ANADOLU 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 06.07.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2022/514 Esas

KARAR NO: 2022/634

Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaretsuçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/11/2022 tarihli ilamı ile mahkumiyet kararı verilen Bekir ve Hafize oğlu, 10/12/1973 doğumlu sanık MESUT iNCİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 03.07.2024