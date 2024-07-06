T.C. İSTANBUL ANADOLU 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO: 2022/514 Esas
KARAR NO: 2022/634
Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaretsuçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/11/2022 tarihli ilamı ile mahkumiyet kararı verilen Bekir ve Hafize oğlu, 10/12/1973 doğumlu sanık MESUT iNCİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 03.07.2024
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