Yayınlanma: 23.02.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No: 2022/1001 Esas

Jahan ve ve Çary oğlu, 1997 Türkmenistan doğumlu, sanık Maksat ISHAN GULYYEV hakkında mahkememizin 03.05.2024 tarih, 2022/1001 Esas, 2024/736 Karar sayılı ilamıyla ;

Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan TCK.'nun 142/1-e maddesi gereğince 2 Yıl 6 Ay Hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiği,

Sanığın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 31/1 madde ve fıkrası hükmü gereğince İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak ve bu yollara başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceği hususu İLAN olunur. 19.02.2024