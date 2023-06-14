T.C. İSTANBUL ANADOLU 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 14 Haziran 2023

Sayı: 2022/294 Esas 25/05/2023

Anadolu 13. Asliye Hukuk Mahkemesinde 16/09/2022 tarihinde 2022/294 E.no.ile davacı Halil Sezai Paracıkoğlu tarafından davalı Ayhan Arslan aleyhine, davalının Facebook adlı internet sitesi üzerinden "Allah seni şu cuma gününde beter etsin şerefsiz ahlaksız vicdansız pislik imansız adamım diye gezme sokakta bence" ifadelerini kullanmak sureti ile hakaret ettiği gerekçesi kınama kararı verilmesi istemi ile kişilik hakları (kişilik haklarına saldırının önlenmesi) davası açılmış olup, dava 23/03/2023 tarih, 2023/137sayılı kararile kabul edilmiş ve davalının eylemi davacının kişilik hakkına saldırı niteliğinde olduğundan KINANMASINA karar verilmiştir.

İlan olunur.