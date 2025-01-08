Yayınlanma: 08.01.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 16. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Sayı No : 2023/1692 Esas

Davacı : RAMAZAN AVCI

Davalı : ÇİĞDEM AVCI - 236*****002 T.C. Kimlik numaralı, SALAHATTİN veFADİME kızı

Davacı, RAMAZAN AVCI ile Davalı, ÇİĞDEM AVCI arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davacı mahkememize vermiş olduğu dava dilekçesi ile; 11 yıldır eşinden ayrı olduğunu, eşinin iki çocuğu ve kendisini terk edip gittiğini, kendisinden haber alınamadığını, kendisinin hiçbir şekilde adresine ulaşamadığını, eşinin sigortalı olarak çalıştığı tespit edildiğinden engelli oğlunun devlet yardımından da faydalanamadığını, çocuğun okulunun bu nedenle aksadığını, boşanmaya ilişkin olarak gereğinin yapılmasını talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce davalının adresinin tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş, dava dilekçesine karşı iki hafta içerisinde cevap verebileceğiniz. Süresi içerisinde cevap verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde iddia etmiş olduğu vakaları inkar etmiş sayılacağınız, ancak durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkansız olduğu durumlarda, bu süre zarfında mahkemeye başvurulması halinde bir ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği ihtarı ile dava dilekçesinin tebliği yerine İLAN olunur. 06/01/2025