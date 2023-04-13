T.C. İSTANBUL ANADOLU 16. AİLE MAHKEMESİ'NDEN İLANEN TEBLİĞ

Yayınlanma: 13 Nisan 2023

ESAS NO : 2022/54 D.İş

KARAR NO : 2022/379

Talep eden IŞILAY ULUKAN ERHAN tarafından Karşı taraf HİLMİ HAKAN ERHAN aleyhine açılan Terk İhtarı (Eve Dön Çağrısı) davasında, karşı tarafın adresi tespit edilemediğinden gerekçeli kararın ilan yolu ile tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM:

1-Talebin KABULÜ ile,

Karşı taraf HİLMİ HAKAN ERHAN'a T.M.K'nın 164. maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 2 ay içinde "Batı Mahallesi Sabri Taşkın Caddesi Sebil Sokak Ararat Apt. No:3/4 Pendik/ İSTANBUL" adresinde bulunan müşterek haneye dönmediği takdirde aleyhine terk sebebi ile boşanma davası açılacağının, müşterek konuta dönmesi halinde müşterek konutun anahtarını "Batı Mahallesi Sabri Taşkın Caddesi Koruluk Sokak Demet Apartmanı No:21/3 Pendik/ İSTANBUL" adresinde bulunan Ayla Kuşçu'dan alabileceğinin ve yol masrafı için 300,00 TL ücretin PTT aracılığı ile kendisine gönderildiğinin İHTARINA,

2-Kararın taraflara tebliğine,

Dair, itiraz yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda verilen kararın ilan tarihinden sonra karşı tarafa 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebligat yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.