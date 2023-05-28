T.C. İSTANBUL ANADOLU 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 28 Mayıs 2023

Dosya No: 2021/566 Esas

2022/897 Karar

Mahkememize ait 2021/566 Esas 2022/897 Karar sayılı ve 13/12/2022 tarihli ilamı ile sanık AMANGELDI DURDIYEV hakkında Hırsızlık suçundan 4 Yıl 2 Ay Hapis ve Konut Dokunulmazlığını Bozma suçundan 5 Ay Hapis (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına) karar verildiği, sanığın tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve tebligatın da yapılamadığı anlaşıldığından,GEREKÇELİ KARARIN tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya bu yöndeki tutanağın zabıt katibine tutturulup hakimliğimizce onaylatılması suretiyle, hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünden İstanbul Anadolu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne İTİRAZ YOLU AÇIK OLMAK ÜZERE, Mahkumiyet kararı yönünden ise aynı yasal sürede İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesi Başkanlığı nezdinde İSTİNAF KANUN YOLU AÇIK OLMAK ÜZERE verilen karar süresinde başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen duyurulur.