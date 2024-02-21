T.C. İSTANBUL ANADOLU 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 21.02.2024 - 00:00

Sayı: E.52219443-2022/82-Ceza Dava Dosyası 19.02.2024

Konu: İlanen Tebligat

ESAS: 2022/82

KATILAN: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Hukuk Ve İhtilaflı İşler Grup Müdürlüğü,

SANIK: Ahmet TAVASLI(T.C. No:36592217724)

Mahkememizin 10/10/2023 tarih ve 2022/82 Esas, 2023/911 Karar sayılı ilamı ile verilen gerekçeli kararın sanık Ahmet TAVASLI'ya tebliğ imkansızlığı nedeniyle ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

Sanığın 14/10/2020 yılında 213 Sayılı Vergi Kanununa Muhalefet suçuna ilişkin yukarıda esas ve karar numarası yazılı C. Savcısının mütalaasına uygun olarak verilen kararda " ..Günlüğü takdiren 20,00 TL'den hesap edilerek sanığın neticeten 4.500,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,dair kurulan hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya bulunduğu yerdeki Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçeyle beyanını zabıt katibine yazdırıp hakime onaylatmak suretiyle Yargıtay temyiz kanun yolu açık olmak ve bu yola başvurulmadığı takdirde kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.