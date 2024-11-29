T.C. İSTANBUL ANADOLU 17. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 29.11.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 17. İCRA DAİRESİ

2024/11088 ESAS

İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ

(ÖRNEK: Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Taleplerinde Ödeme Emri -Eski No: 50 )

ALACAKLI : DÜNYA VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ, 3220847832 Vergi Nolu,

VEKİLİ : Av. Murat Kasapoğlu

BORÇLU : 2T AMBALAJ ÜRETİM SAN.TİC.LTD.ŞTİ., 0010603932 Vergi Nolu,

Beysan Sanayi Sitesi Dereboyu Cad No 3, Beylikdüzü/ İSTANBUL

FİİLİ HACİZ ADRESİ VE TARİHİ: VİZYON OTOPARKI -İNCİRLİPINAR MAHALLESİ SABAHAK GÖĞÜŞ CADDESİ 10 SOKAK (HASAN ALİ YÜCEL LİSESİ ARKASI) - GAZİANTEP / MERKEZ 19.07.2024 Tarih

BORÇ MİKTARI : 178.353,67 TL.

Yukarıda adı yazılı alacağın tahsili için yapılan icra takibinde adresinize gönderilen Örnek No:8ödeme emri ve kıymet takdiri raporutebliğ edilmemiş ve yeni adresiniz tespit edilemediğinden ödeme emrinin ve kıymet takdiri raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ödeme emriningazetede yayımını müteakip (30) gün içerisinde borcu ödemeniz; rehin hakkına bir itirazınız varsa tebliğ tarihinden itibaren (22) gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; borcun bir kısmına itirazınız varsa o kısmın ve miktarını açıkça göstermediğiniz takdirde itiraz etmemiş sayılacağınız; senet altındaki imzayı inkar ediyorsanız ayrıca ve açıkça bildirmeniz; aksi halde senetteki imzayı kabul etmiş sayılacağınız; bu süre içinde rehin hakkına açıkça itiraz etmediğiniz takdirde alacaklının rehin hakkını takip safhası içinde artık tartışma konusu olmayacağı ;sırf rehin hakkına itiraz ettiğiniz takdirde alacaklının bu takip yolundan vazgeçerek takibin haciz yolu ile devamını ve 74. Madde gereğince mal beyanında bulunmanızı isteyebileceği, bu süreler içinde itiraz edilmez ve borç ödenmezse rehinin satılacağı ilanen tebliğ olunur.

Gıyabınızda Gaziantep İcra Dairesinin 2024/1536 Talimat sayılıdosyasından 19.07.2024 tarihinde fiili haczi yapılanvemüdürlüğümüz dosyasından rehinli 34 HU 4509 Plaka sayılı vasıtanıza 440.000,00 TL kıymet takdir edilmiş ve muhafaza altına alınmıştır.

İİK'nun 103. Maddesine tevfikan yapılan haciz ve muhafaza sırasında hazır bulunmadığınızdan işbu davetiyenin gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 7 güne 15 gün ilave edilmesi suretiyle (22) gün içinde İİK'nun 103. Maddesi uyarınca haciz ve muhafaza tutanağını tetkik ve bir diyeceğiniz varsa bildirmeniz için icra dairesine başvurmanız ilanen tebliğ olunur.18/11/2024

DAĞITIM İcra Dairesi Hesap Bilgileri

Banka Adı: T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Iban No : TR350001500158007297937096

Vergi Dairesi Adı / No: KARTAL VERGİ DAİRESİ - 9190380465