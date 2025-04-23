T.C. İSTANBUL ANADOLU 18. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 23.04.2025 - 00:01

T.C.İSTANBUL ANADOLU 18. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No: 2025/2 Esas

İSTANBUL ANADOLU 18. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

İLANEN TEBLİGAT

ESAS NO: 2025/2

KARAR NO: 2025/3

KARAR TARİHİ: 06/01/2025

SUÇ: Dolandırıcılık

SANIK KİMLİĞİ: Ali KOÇ, M. Emin ve Fatma oğlu, 01/05/1969 doğumlu, Van, Erciş, Gedikdipi nüfusunda kayıtlı. (TC Kimlik No: 52369397284)

KARAR ÖZETİ: Sanık Ali KOÇ hakkında yukarıda esas numarası belirtilendosyamızda "Dolandırıcılık" suçundan İzmir Batı Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne yetkisizlik kararı verilmiştir.

Adı geçen sanığa mahkeme kararı bütün aramalara rağmenkendisinin yada konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılıKanunun 29.maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanığın kararı tebliğ tarihinden başlayarak İKİ HAFTA süre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçe verilerek veya zabıt katibine beyanda bulunulmak sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 20/04/2025