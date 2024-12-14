Yayınlanma: 14.12.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2021/359 Esas

Davacı, NURİ OKUMUŞ ile Davalılar, ARİFE MUZIR, ÇAĞLA ALBAYRAK, FATMA TEKBAŞ, MAHİR ÖZEN, MEHMET DEMİRTAŞ, MELAHAT KOÇ, MESUT ÖZEN, MURAT ÖZEN, OSMAN DEMİRTAŞ, SAFİYE TEKBAŞ, ZÜLAL ÖZEN ŞENTÜRK arasında mahkememizde görülmekte olan Satıcının Açtığı İtirazın İptali davası nedeniyle;

Mahkememizin 28/02/2024 tarih2021/359 Esas, 2024/179Karar sayılı ilamında, Asıl dava ve birleşendavanın pasif husumet yokluğu nedeniyle ayrı ayrı REDDİNE, Asıl dava yönünden Harçlar Kanunu'na göre alınması gereken 427,60 TL maktu ilam harcının peşin alınan 18.048,45TL harçtan mahsubu ile17.620,85 TL harcın karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya İADESİNE, Asıl dava yönünden davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde BIRAKILMASINA, Asıl dava yönünden davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine YER OLMADIĞINA, Asıl dava yönünden karar tarihinde yürürlükte olan avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince 17.900,00 TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalılara VERİLMESİNE, Birleşen dava yönünden Harçlar Kanunu'na göre alınması gereken 427,60 TL maktu ilam harcının peşin alınan80,70 TL harçtan mahsubu ile 346,90TL harcın davacıdan alınarak hazineye GELİR KAYDINA, Birleşen dava yönünden davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde BIRAKILMASINA, Birleşen dava yönünden davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine YER OLMADIĞINA, Birleşen dava yönünden karar tarihinde yürürlükte olan avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince 17.900,00 TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalıya VERİLMESİNE, Asıl ve birleşen dava yönünden HMK'nun 333. Maddesi gereğince, kalan gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya İADESİNE, Dair karar, kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurma hakkı açık olmak kararverilmiştir.28/02/2024

Karar Davacı Nuri Okumuş Vekili Av. Aygül Güler tarafından istinaf edilmiş istinaf dilekçesi özeti: İstinaf başvurumuzunve ÖNE ALIMtalebimizin KABULÜNE, Asil dava ve birleşen dava yönünden İstanbul Anadolu 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2021/359E. 2024/179 K.sayılı,28/02/2024 tarihli kararınınKALDIRILMASINA, Asıl dava ve birleşen dava yönünden davanın kabulü ile, davalı borçluların icra takibine vaki haksız kötü niyetli İTİRAZININ İPTALİNE Asıl dava ve birleşen dava yönünden takibin devamına ve fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere, davalı borçluların takip konusualacaklarının avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine Asıl dava ve birleşen dava yönünden davalı borçluların, takip konusu alacağın en az %20'si oranındaki icra inkar tazminatını ödemeye mahkum edilmesine,Asıl dava ve birleşen dava yönünden vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesinitalep edilerek karar istinaf edilmiştir.

Dahili Davalılar Fatma Tekbaş (TCK: 31255864734) ve Safiye Tekbaş'a (TCK:31252864898 ) ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 30/10/2024