Yayınlanma: 28.12.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 18. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/127 Esas

Mahkememizde davacı Şebinkarahisar, Saraycık Köyü Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği tarafından 19/01/2024 tarihinde açmış olduğu Zayi Belgesi Verilmesi davasında, derneğe ait üye kayıt defterinin nerede olduğunu bilen kişilerin, mahkemeye bilgi vermesi veya bu evrakları gören kişilerin bu evrakları mahkememize sunmaları hususu ilanen tebliğ olunur. 26/11/2024