T.C. İSTANBUL ANADOLU 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 26.03.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2019/713 Esas    KARAR NO: 2025/172

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/032025 tarihli ilamı

ile TCK 141/1,143/1,35/2,62maddesi gereğince CMK 231/5 maddesi gereğince şartları oluştuğundan,

sanığın kabulü de dikkate alınarak takdiren sanık hakkındakurulan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ

GERİ BIRAKILMASINA,CMK 231/8. maddesi gereğincesanığın kararın kesinleşmesinden itibaren 5

yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verilen Torab Khan ve Gulab Jamal oğlu, 1998 PAKTIA

doğumlu doğumlu AQEL KHAN ARMANİ tüm aramalara rağmenbulunamamış, gerekçeli karar

tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000 'in üstündeki bir GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 24/03/2025

#ilangovtr Basın No: ILN02195917