T.C. İSTANBUL ANADOLU 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. İSTANBUL ANADOLU 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN
DOSYA NO: 2019/713 Esas KARAR NO: 2025/172
Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/032025 tarihli ilamı
ile TCK 141/1,143/1,35/2,62maddesi gereğince CMK 231/5 maddesi gereğince şartları oluştuğundan,
sanığın kabulü de dikkate alınarak takdiren sanık hakkındakurulan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ
GERİ BIRAKILMASINA,CMK 231/8. maddesi gereğincesanığın kararın kesinleşmesinden itibaren 5
yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verilen Torab Khan ve Gulab Jamal oğlu, 1998 PAKTIA
doğumlu doğumlu AQEL KHAN ARMANİ tüm aramalara rağmenbulunamamış, gerekçeli karar
tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000 'in üstündeki bir GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 24/03/2025