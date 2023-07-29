T.C. İSTANBUL ANADOLU 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 29 Temmuz 2023

Sayı: 2022/1632 Esas 19/07/2023 Konu: Gaiplik İlanı

Davacı İZZEDDİN YAKUT tarafından kardeşi ABDULHEKİM YAKÜT'ün 1990 yılının başında aile üyeleri ile birlikte yaşadığını, evden inşaatta çalışmaya gideceğini beyan ederek ayrıldığını ve 5 yıl hiç haber alınamadığından mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi istenilmiş olmakla;

20333544262 T.C. Kimlik numaralı ABDULHEKİM YAKÜT'ün davacı tarafından yapılan araştırmalara rağmen ölü yada dirisine ulaşılamadığından gaipliğine karar verilmesi istemi ile dava açılmış bulunmaktadır.

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ABDULHEKİM YAKÜT gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP TC KİMLİK NO: 20333544262

ADI SOYADI: ABDULHEKİM YAKÜT

BABA ADI: ABDULKADIR

ANA ADI: BESNA

DOĞUM TARİHİ: 01/04/1974

DOĞUM YERİ: KURUKÖY