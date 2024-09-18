T.C. İSTANBUL ANADOLU 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 18.09.2024 - 00:00

Sayı: 2022/3520 Esas 02/04/2024

Davacı Gönül Atabey vekili tarafından müvekkilden alınan bilgilere göre: Halim Atabey ortadan kaybolmadan önce kızı müvekkil ile beraber idi. Halim Atabey, 79 yaşında iken 07/07/1987 tarihinde evden çıkmıştır ve bir daha da asla haber alınamamıştır.

Rize ili Pazar ilçesi Cumhuriyet Mah. 8 Cilt no, 15 hane no, 8 BSN'de kayıtlı Muharrem ve Raife'den olma 01/07/1908 doğumlu, Halim Atabey'den hiçbir haber alınamadığından Halim Atabey'in gaipliğine karar verilmesi istemiyle dava açılmış bulunmaktadır.

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenin Halim Atabey'in yaşayıp yaşamadığı hakkında bilgisi ve görgüsü olanların 6 ay içinde bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 31/05/2023

02/04/2024

GAİP TC KİMLİK NO : 48046698072

ADI SOYADI : HALİM ATABEY

BABA ADI : MUHARREM

ANA ADI : RAİFE

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1908

DOĞUM YERİ : PAZAR

İKAMETGAH ADRESİ :