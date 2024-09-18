T.C. İSTANBUL ANADOLU 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2022/3520 Esas 02/04/2024
Davacı Gönül Atabey vekili tarafından müvekkilden alınan bilgilere göre: Halim Atabey ortadan kaybolmadan önce kızı müvekkil ile beraber idi. Halim Atabey, 79 yaşında iken 07/07/1987 tarihinde evden çıkmıştır ve bir daha da asla haber alınamamıştır.
Rize ili Pazar ilçesi Cumhuriyet Mah. 8 Cilt no, 15 hane no, 8 BSN'de kayıtlı Muharrem ve Raife'den olma 01/07/1908 doğumlu, Halim Atabey'den hiçbir haber alınamadığından Halim Atabey'in gaipliğine karar verilmesi istemiyle dava açılmış bulunmaktadır.
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenin Halim Atabey'in yaşayıp yaşamadığı hakkında bilgisi ve görgüsü olanların 6 ay içinde bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 31/05/2023
02/04/2024
GAİP TC KİMLİK NO : 48046698072
ADI SOYADI : HALİM ATABEY
BABA ADI : MUHARREM
ANA ADI : RAİFE
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1908
DOĞUM YERİ : PAZAR
İKAMETGAH ADRESİ :