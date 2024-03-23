T.C. İSTANBUL ANADOLU 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 23.03.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/2 Tereke

Mirasçı: ZARIFA AKHROROVA-99991322284 Kimlik numaralı ÖZBEKİSTAN Uyruklu-Akram ve Sofya'dan olma, 02/01/1973 doğumlu,

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Memurluğu tarafından Müteveffa Ozod RAJABBOEV'in terekesinin teslimi için açılan Tereke (Tereke- C.Sav. Teslim İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Durusma Günü: 19/11/2024 günü saat: 09:30'da müteveffadan intikal eden terekeyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya katılmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi takdirde müteveffadan intikal eden terekeyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.