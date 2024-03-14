T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. AİLE MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 14.03.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/736 Esas

DAVALI: AHMET DÖNMEZ Osmangazi Mah Metin Cad No: 40-42 İçKapı No: 7Merkez/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize çıkartılan tebligatların, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebliğ olunamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir

Duruşma Günü: 22/03/2024 günü saat:11:25

HMK 147/2 maddesi gereğince; Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde; duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, HMK 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği, ilan metninin yayımlanmasından itibaren 7 günlük süre içerisinde tebliğin yapılmış sayılacağı, ilanen tebliğ olunur.