T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 16 Haziran 2023

DOSYA NO: 2022/1379 Esas

KARAR NO: 2022/1500

Bina dahilinde Muhafaza Altına Alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan sanık Kadir Kurt hakkında verilen 5 Yıl Hapis Cezasına sanıkKadir Kurt ve sanık Kadir Kurt müdafi Av.Dilan Güngördü tarafından istinaf talebinde bulunulmuş, ancak Remzi ve Yeşim oğlu, 1999 doğumlu, katılan YUNUS BERKE SİPAHİOĞLU tüm aramalara rağmen bulunmamış ve sanık ve sanık müdafinin istinaf dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 11.06.2023