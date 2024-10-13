T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 13.10.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2023/1280 Esas

KARAR NO: 2024/849

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/05/2024 tarihli ilamı ile TCK.142/2.h maddesi gereğince 5 YIL HAPİS, MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6) VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c),İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Serkan ve Hülya oğlu, 10/08/2001 doğumlu, Sakarya-Adapazarı-Şeker nüf.kayıtlı sanık HAMİT GEZER tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 10.10.2024