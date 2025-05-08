T.C. İSTANBUL ANADOLU 23. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 08.05.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 23. AİLE MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO: 2025/119 Esas

DAVALI: CENGİZ ŞEBER Tepebaşı Mah Mustafa Kemal Atatürk Cd Yaprak Apt. No: 3 D: 5 Odunpazarı / ESKİŞEHİR

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Anlaşmalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK. 122,126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için ayrı ayrı posta giderini ve tanık dahil tüm delillerinizi 2 haftalık kesin süre içerisinde mahkememize sunmanız hususu, sunmadığınız takdirde ilerleyen aşamalarda delil sunamayacağınızın ihtarı ile duruşma günü: 03/7/2025 günü saat: 10.25'de duruşmaya gelmediğiniz, gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için hazırlık yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halindetarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK. 150 maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği, tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ama sunmadığınız belgeleri sunmanız/başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi için gereken açıklamayı yapmanız, verilen sürede yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza hususunun ihtarı ile Dava Dilekçesi ve duruşma günü tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 09/04/2025