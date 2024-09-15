T.C. İSTANBUL ANADOLU 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 15.09.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2018/621 Esas

KARAR NO: 2019/171

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/03/2019 tarihli ilamı ile 142/1.c.2, 62. maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPİS, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c),İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Charef ve Meriem oğlu, 1969 doğumlu, ABDELKADER BENSOTRA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000'in üstündeki bir GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13.09.2024