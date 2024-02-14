T.C. İSTANBUL ANADOLU 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 14.02.2024 - 00:00

ESAS NO : 2023/50 Esas

DAVALI : ALİ BEKTAŞ - Gülderen Fatih Mah, Bektaş Sokak No: 11/2 Hayrat/ TRABZON

HAVVA BEKTAŞ - Cevizli Mah. Ayhan Sk. NO:96 İÇ KAPI NO:8 MALTEPE/İST

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) davası nedeniyle;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle; Müvekkili olduğu Hanıme Varol’un babası ve murisi Ali Bektaş’ın 06.05.2001 tarihinde vefatı ile geriye mirasçı olarak müvekkilinin kız kardeşleri Hatun Ülgen, Nadide Erdoğan, Rukiye Usta, Şehnaz Zorlu ile birlikte erkek kardeşleri Behram Bektaş, Murat Reis Bektaş, Lütfi Bektaş kaldığını, Muris Ali Bektaş’ın vefatı ile birlikte tapuda eski kayıt; İstanbul ili, Kartal ilçesi,1.Bölge Bucağı, Gülsuyu mahallesi, Maltepe köyünde vaki ve kâin tapunun 32 pafta,1296 ada,14 parsel yeni kayıt; İstanbul ili, Maltepe İlçesi, Cevizli Mahallesi, 16015/14 Ada Parsel sayılı gayrimenkul mirasçılara kaldığını, dava konusu gayrimenkul üzerindeki binanın kentsel dönüşüme girmesi ve yine kendi akrabaları olan bir müteahhitle kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığını, binanın yıkılmak istenmesi üzerine durumda olduğunu ve verdiği vekaletnamenin kötüye kullanılarak rızası hilafına ve aleyhine olarak taksim ve satış yapıldığını ve babasından kalan gayrimenkuldeki hissesinin haksız ve hukuka aykırı olarak uhdesinden çıkartıldığını gördüğünü, veraset ilamına istinaden, yasal miras payı üzerinden dava konusu gayrimenkulde adına tapuda tescil yapılması için hali hazır tapu kayıtlarının iptali ile kendi adına tapuda tescil yapılmasını ve dava konusu taşınmazdaki hissenin değerinin taraflarınca tam olarak bilinemediğinden dava değeri olarak şimdilik 250 bin TL değer belirttiklerini, yargılama sırasında yapılacak olan keşif ve bilirkişi incelemesi ile gerçek değer tespit edildiğinde dava değerini belirli hala getirme ve ıslah etme haklarını saklı tuttuklarını belirttikleri görülmüştür.

Dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren iki hafta içinde HMK'nın 129. maddesinde belirtilen zorunlu unsurları içeren cevap dilekçesi ile delil olarak gösterdiğiniz belgeleri dilekçenize ekleyerek vermeniz, başka yerlerden getirilecek belgelere ilişkin bilgileri vermeniz, gerekirse tespit edilecek gider avansını yatırmanız, cevap dilekçesi vermemeniz halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları tamamını inkar etmiş sayılacağınız yukarıda adı geçen davalıya ilanen tebliğ olunur.