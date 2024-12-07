T.C. İSTANBUL ANADOLU 23. İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 07.12.2024 - 00:00

Örnek No:54*

2024/271 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/271 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 770.000,00 1 Taşıt 06ABB943 Plakalı , 2016 Model , FORD Marka , FMA6 Tipli , GG48026 Motor No'lu , NM0EXXTTGEGG48026 Şa ...

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2024 - 14:11

Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2025 - 14:11

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2025 - 14:11

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2025 - 14:11

04/12/2024 (İİK m.114/4)