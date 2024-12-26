T.C. İSTANBUL ANADOLU 24. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 26.12.2024 - 00:01

T.C. İSTANBUL ANADOLU 24. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/426 Esas

DAVALILAR : 1- FAISAL NAVEED

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanmadan Sonra Açılan (Çocuğun Annesinin Soyadını Kullanmaya İzin) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, ön inceleme tensip zaptı,ön inceleme duruşma tutanağı, sosyal inceleme raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 19/11/2024 tarihli ön inceleme duruşmasında;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

l-Tarafların ilk itirazlarının olmadığının, mahkememizin görevli ve yetkili olduğunun tespitine,

2-Ön inceleme aşamasında yapılacak başka bir işlem kalmadığından tahkikat aşamasına geçilmesine,

3-Taraflara, dilekçelerinde dayanmış oldukları tanık deliline istinaden; tanıklarının isim, soy isim, tebliğe elverişli adresleri ve hangi vakıaya ilişkin dinleteceklerinin yer aldığı tanık listeleri sunmaları için 2 haftalık kesin Süre verilmesine, bu Süre zarfında tanık listesi vermedikleri taktirde tanık dinletmekten vazgeçmiş sayılacaklarının ihtaratına (ihtarat yapıldı,),

4-Taraflara dayanmış oldukları tanıklarını tahkikat aşamasının ilk duruşmasında hazır etmeleri hususunda ihtaratta bulunulmasına, (ihtar edildi,)

5-Taraflara tahkikat duruşmasına gelmeleri, aksi takdirde HMK'nun 150,maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılama aşamasına geçileceği, Sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluklarında hüküm verileceğinin ihtarına, ( ihtar edildi )

6- Davalıya dava dilekçesi tensip zaptı, ön inceleme tensip zaptı iş bu duruşma zaptı ve sir raporu ekli HMK 122, HMK 281, HMK 139/1ç veHMK 147/2 şerhli ilanen tebligat yapılmasına, masrafın resen karşılanmasına karar verilmiştir.

6100 sayılı HMK 122 ve 127.ve 129 maddeleri gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesini sunmanız, HMK.116,117. maddeleri gereğince varsa ilk itirazlarınızı cevap dilekçesinde ileri sürmeniz, HMK. 128. maddesi gereğince bu süre içerinde cevap dilekçesini sunmadığınız taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve HMK.131 maddesi gereğince ilk itirazları ileri sürme hakkını kaybetmiş sayılacağınız, Tebligat ekinde gönderilen Sosyal İnceleme Raporuna karşı tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde sosyal inceleme raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu,

6100 sayılı HMK.nun 147/1 ve HMK. 143/1 maddesi gereğince tarafların davada ileri sürdüğü bütün iddia ve savunmaların birlikte inceleneceği 18/02/2025 günü saat: 09:45'de yapılacak tahkikat duruşma gün ve saatinde mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız, HMK.nun 147/2 maddesi gereğince geçerli bir özrünüz olmadan tahkikat duruşma gün ve saatinde mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmadığız taktirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve ilanen tebliğ olunur.