T.C. İSTANBUL ANADOLU 24. AİLE MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 13.11.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/348 Esas

DAVALI: BARIŞ TAPAN Bağlarbaşı Mahallesi No:29 Maltepe/ İSTANBUL

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün HMK 147/2 şerhli ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 10/10/2024 tarihli duruşmasında;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

l-Tarafların ilk itirazlarının olmadığının, mahkememizin görevli ve yetkili olduğunun tespitine,

2-Ön inceleme aşamasında yapılacak başka bir işlem kalmadığından tahkikat aşamasına geçilmesine,

3-Davacı tarafa, dilekçelerinde dayanmış oldukları tanık deliline istinaden; tanıklarının isim, soy isim, tebliğe elverişli adresleri ve hangi vakıaya ilişkin dinleteceklerinin yer aldığı tanık listeleri sunmaları için 2 haftalık kesin Süre verilmesine, bu Süre zarfında tanık listesi vermedikleri taktirde tanık dinletmekten vazgeçmiş sayılacaklarının ihtaratına (ihtarat yapıldı,),

4-Davacı tarafa dayanmış oldukları tanıklarını tahkikat aşamasının ilk duruşmasında hazır etmeleri hususunda ihtaratta bulunulmasına, (ihtar edildi,)

5-Taraflara tahkikat duruşmasına gelmeleri, aksi takdirde HMK'nun 150,maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılama aşamasına geçileceği, Sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluklarında hüküm verileceğinin ihtarına, ( ihtar edildi )

6-Davalıya HMK 147/2 şerhli ilanen tebligat yapılmasına, masrafın resen karşılanmasına,

7-Basın İlan Kurumunun 19.344,00 TL fatura bedeli için sarf kararı yazılmasına,

8-Davacıya 1 tanığını bir sonraki celse hazır etmek üzere kesin süre verilmesine karar verilmiş olup;

6100 sayılı HMK.nun 147/1 ve HMK. 143/1 maddesi gereğince tarafların davada ileri sürdüğü bütün iddia ve savunmaların birlikte inceleneceği 17/12/2024 günü saat: 12:20'de yapılacak tahkikat duruşma gün ve saatinde mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız, HMK.nun 147/2 maddesi gereğince geçerli bir özrünüz olmadan tahkikat duruşma gün ve saatinde mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmadığız taktirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve ilanen tebliğ olunur.