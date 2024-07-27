T.C. İSTANBUL ANADOLU 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 27.07.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/28 Esas

DAVALILAR:- EMSAL ERCAN

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Elatmanın Önlenmesi (Yıkım Ve Ecrimisil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 18/12/2024 günü saat: 10:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.