T.C. İSTANBUL ANADOLU 29. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 16.02.2025 - 00:01

T.C. İSTANBUL ANAOLU 29. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2023/443 Esas 11.02.2025

Davacı , FUNDA ULUAT tarafından; Dava konusu İstanbul ili, Kartal ilçesi, Cumhuriyet mahallesi, 1817 ada 14 parsel sayılı taşınmazın müteveffa Durdu ULUAT adına kayıtlı hak ve hisselerinin davacı adına tapuya tesciline, vasiyetnameye konu taşınmazın dava tarihi itibariyle tespit edilecek değerinin her bir davalının miras payına isabet eden tutarının işleyecek yasal faiziyle davalılardan ayrı ayrı alınarak davacıya verilmesine karar verilmesi talepli davada;

Davalı KÜBRA ULUAT'ın dava dilekçesinde belirtilen yurtdışı adresine dava dilekçesi ve tensip zaptı davetiye ile çıkarılmış ancak tebligat iade dönmüştür. 15/04/2025 günü 12:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu,dava dilekçesi yerine kain olmak üzere ilandan itibaren 7 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilanın tebliğ tarihinden itibaren HMK 122, 126, 129. maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş olan dava dilekçesine cevap dilekçesi sunulması halinde davacı için posta gideri ve tanık dahil tüm delillerinizi iki haftalık kesin süre içerisinde mahkememize sunmanız, aksi taktirde cevap ve delil sunmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur.

Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere davalı KÜBRA ULUAT için ilanen ihtar ve tebliğ olunur.