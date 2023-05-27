T.C. İSTANBUL ANADOLU 3. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Yayınlanma: 27 Mayıs 2023

Esas No: 2021/860 Esas

Davacı, AVRASYA TÜNELİ İŞLETME İNŞAAT VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ileDavalı, BERRİN GÜNAY arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali davası nedeniyle;

Davalı Berrin GÜNÜY'a tebliğ imkansızlığı olduğundan bugüne kadar tarafınıza tebligat yapılamamış olup, dava dilekçesi, dava dilekçesi tensip zabtı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava, İstanbul Anadolu 19. İcra Müdürlüğü'nün 2020/2513 Esas sayılı takip dosyasına itirazın iptali talebinden ibarettir.

HMK'nın 126. - 127 maddeleri hükümlerince 2 haftalık süre içerisinde davaya karşı cevap vermeniz, cevap vermediğiniz takdirde davaya yokluğunuzda devam edilerek karar verileceği, duruşma tarihinin 11/10/2023 günü saat 14:15 olduğu, dava dilekçesinin iş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur